Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 luglio: Riccardo e Marta cercano di far tornare Adelaide. Salvatore parte per cercare Giuseppe

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 luglio: cosa accadrà domani? Secondo il sito "TVSoap" si passerà direttamente alla replica dell'81° puntata, mentre in teoria dovremmo vedere la 71°, quella in cui Roberta si sfoga con le altre Veneri, dopo aver saputo che Federico è rimasto paralizzato per tutta la vita e ovviamente a lei toccherebbe occuparsene, se lo sposasse. Intanto ritiene di non amare più il fidanzato, è attratta da Marcello, ma sa anche di non poter lasciare Federico proprio adesso. A prendere la drastica decisione, è lo stesso giovane Cattaneo, per non essere di peso alla donna che ama. Lei non vorrebbe chiudere la loro relazione, ma accetta la volontà di Federico. A Villa Guarnieri, Marta e ...

