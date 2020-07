Anticipazioni Beautiful venerdì 24 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Venerdì 24 luglio 2020 – Thomas senza vergogna: Thomas chiede a sua sorella come va il rapporto con Liam e la giovane gli spiega che le cose sono stazionarie, dato che il ragazzo al momento dorme in un’altra stanza. Così Thomas si spinge verso il salotto ed è qui che sente la conversazione tra Liam e la sua amata. Secondo il giovane Hope sta perdendo il suo tempo con Thomas e presto lui la farà soffrire. Così entra in scena e mette della droga nel bicchiere del suo rivale, con lo scopo di farlo addormentare per un pò. Ebbene Liam beve il contenuto del bicchiere che gli offre Thomas, senza dubitare minimamente del suo folle gesto. L'articolo Anticipazioni Beautiful venerdì 24 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

