Anticipazioni Beautiful mercoledì 22 luglio 2020

Mercoledì 22 luglio 2020 – La strana confessione di Hope: Hope rivela a sua madre di essere molto inquieta a causa della presenza di Thomas. Tale inquietudine è diventata sempre più forte nel momento in cui ha scoperto da Pam che Thomas è stata l'ultima persona che ha visto Emma prima di morire. Queste parole ovviamente sconvolgono Brooke spingendola a credere che ci sia qualcosa sotto. Del resto Thomas non le è mai piaciuto e questo non fa che acuire il disprezzo nei suoi confronti.

