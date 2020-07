Anniversario strage di via D’Amelio, il ricordo di de Magistris (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A 28 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino insieme a cinque poliziotti della sua scorta, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si unisce nel ricordo. Postando anche una foto dove è ritratto insieme al fratello minore di Borsellino, Salvatore. “28 anni fa – racconta l’ex Pm – pezzi di Stato, con una strage di Stato eseguita da mafiosi, uccisero il Procuratore Paolo Borsellino e cinque poliziotti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina”. “Paolo Borsellino – spiega Dema – aveva capito che lo Stato stava trattando con cosa nostra dopo la strage di Capaci in cui perse la vita il suo amico ... Leggi su anteprima24

MIsocialTW : Oggi a Palermo iniziano le celebrazioni per ricordare #Borsellino e gli agenti della scorta, a ventotto anni dalla… - RaiCultura : In occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Paolo #Borsellino, nella strage di via D'Amelio, uno spe… - Agenzia_Ansa : Anniversario strage via d'Amelio, iniziative nelle scuole #paoloborsellino #ANSA #19luglio #mafia - ChrisDe90266009 : RT @InfoAmb: 19 luglio del 1992 28esimo anniversario della strage di Via D'Amelio Attentato della Mafia allo Stato. Morirono il giudice Pao… - MMoscadelli : RT @iltirreno: ?? Il 76° anniversario della Liberazione di Livorno. Così Francesco e Gino a vent’anni passano il fronte per dare agli americ… -