Andrea Roncato: "Sono stato con circa 500 donne. Anche solo per un’ora, erano le più importanti della mia vita" (Di domenica 19 luglio 2020) “Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”. Nel film “Sotto il sole di Riccione”, Andrea Roncato interpreta un bagnino playboy, personaggio con il quale condivide diversi tratti. Al Corriere della sera, l’attore ha raccontato di essere stato con circa 500 donne, “ma mai le ho avvicinate per il gusto di portarle a letto o esibirle”.“Anche se con una ci Sono stato per un’ora, in quell’ora, era la più importante della mia vita. Tante mi venivano attribuite, ma io non ho mai fatto un nome. Di Moana Pozzi si sa perché fu lei a ... Leggi su huffingtonpost

“Ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no”. Nel film “Sotto il sole di Riccione”, Andrea Roncato interpreta un bagnino playboy, pers ...

Questo è quanto deve essere successo a Stefania Orlando, che dopo tanti anni torna a parlare della fine del matrimonio con Andrea Roncato e del progressivo allontanamento.

