Andrea Crisanti verso l’addio al Comitato Tecnico Scientifico del Veneto (in polemica con Zaia) (Di domenica 19 luglio 2020) Andrea Crisanti è pronto a dimettersi dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Veneto. Lo scrive oggi Il Messaggero riportando le parole del professore dopo che la regione ha scoperto di avere l’indice di contagio più alto d’Italia: Scusi, professor Crisanti, ma il Veneto non era l’esempio da seguire? «Sa cosa è successo? C’è stato un cambio totale di politica della Regione. Da quando ho avuto quelle polemiche con Zaia, tutto è cambiato. Non dimentichi che due dei principali consiglieri del presidente sono tra coloro che hanno detto che il virus è morto. Tutto questo ha delle conseguenze, indirizza scelte, comportamenti». Nel Veneto la ... Leggi su nextquotidiano

