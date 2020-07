Anche il “falco” Stubb cambia idea: “Adesso non ha senso essere frugali” (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug – L’ex primo ministro finlandese, Alexander Stubb, sembra tendere una mano al governo Conte per quanto riguarda la difficile trattativa con l’Unione Europea per il Recovery Fund. Se fino a qualche settimana fa, infatti, l’europeismo italiano stava vivendo sprazzi d’orgoglio in merito alla decantata “potenza di fuoco” dei sedicenti aiuti europei, oggi stiamo assistendo al peso dell’amara realtà dei fatti, ossia un netto ridimensionamento delle sovvenzioni a fondo perduto, vincolate inoltre alla richiesta di pesanti riforme economiche atte a minimizzare la spesa pubblica e ridurre il debito. Stubb contro i“frugali” Nell’intervista, Stubb si schiera in opposizione all’asse nordico – composto prevalentemente da Olanda, Austria, Danimarca e ... Leggi su ilprimatonazionale

zazoomblog : Bullismo Falco (Corecom): “Anche Garante Privacy chiede più tutele contro cyberbullismo” - #Bullismo #Falco #(Core… - SalvoMuzzone : @SkySportF1 Succedeva anche a Ken Falco, quando col motore V5 al massimo dei giri andavi a frenare, si incendiata.… - Leccezionaleit : Lecce, in 24 convocati per il Genoa. Ci sono anche Meccariello, Falco e Tachtsidis. - Jardinlesmots : @massimoantonio1 anche se metti un cuoricino ad un tweet risposto chissà come mai dal provocatore che risulta esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche “falco”