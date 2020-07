Amici, Briga fa sul serio con Arianna Montefiori: regalo importante (Video) (Di domenica 19 luglio 2020) Briga è stato senz’altro uno dei protagonisti di Amici 14 ed è senza dubbio uno dei concorrenti più ricordati di tutta la storia del talent show di Canale 5, non solo per la sua carriera, che comunque continua nonostante i tanti anni passati dalla fine dell’edizione a cui ha partecipato, ma anche per la sua … L'articolo Amici, Briga fa sul serio con Arianna Montefiori: regalo importante (Video) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Briga è stato senz’altro uno dei protagonisti di Amici 14 ed è senza dubbio uno dei concorrenti più ricordati di tutta la storia del talent show di Canale 5, non solo per la sua carriera, che comunque ...

Briga regala un anello ad Arianna Montefiori, potrebbe essere una proposta di matrimonio

Briga e Arianna Montefiori sono ufficialmente fidanzati: "Niente è come te" Briga ufficializza la sua relazione con Arianna Montefiori, l'attrice de "L'Isola di Pietro". Con una foto su Instagram, i d ...

