Alzi la mano chi vuole il CALDO a 40 gradi? (Di domenica 19 luglio 2020) Non siamo mai contenti, è un comportamento tipicamente italiano. Abbiamo il CALDO e vogliamo il fresco, arriva il fresco e siamo già là pronti a lamentarci. Ma se il meteo fa le bizze, anche in piena Estate, che possiamo farci? I giorni scorsi, quando l’Anticiclone Africano aveva preso nettamente il sopravvento e sembrava avere tutta l’intenzione di intrattenersi a lungo, tutti a domandarsi quand’è che sarebbe arrivato un break. Ora che il break c’è e durerà circa una settimana, in molti ci stanno domandando quand’è che tornerà l’Estate. Chi vuole il CALDO atroce? Partiamo dal presupposto che l’Estate non se ne sta andando… Non abbiate paura, tornerà e tornerà presto. Perché al di là ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Alzi mano Alzi la mano chi vuole il CALDO! Meteo Giornale Roma, Friedkin forza la mano per spingere Pallotta all'addio

Friedkin ci riprova. I numeri non cambiano. Sono le condizioni apparentemente ad essere diverse: 490 milioni (ai quali poi aggiungerne altri 85 nelle casse del club come aumento di capitale riservato) ...

Culasso: “Quella volta che Maradona mi strinse la mano alla Domenica Sportiva”

Roma – Ci sono persone che mantengono viva la memoria collettiva. Ricordi, storie. E ci sono sportivi che lo fanno per il mondo in cui sono cresciuti. Si portano dentro al cuore e alla mente attimi, p ...

