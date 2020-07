Altri 17 casi di Coronavirus nel Lazio, D’Amato: “Mettete la mascherina o di nuovo tutto chiuso” (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA- “Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui”. Lo dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su dire

Sono 7 i nuovi casi di covid registrati oggi in Puglia, 2 dei quali nel leccese, 4 a Brindisi. I nuovi positivi sono quasi tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Sette nuovi casi di Covid19 r ...L’importante è non abbassare la guardia perché il coronavirus in Italia non è affatto scomparso. Anzi nelle ultime settimane si stanno espandendo nuovi focolai sotto il controllo del Ministero della S ...