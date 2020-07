“All’Europa chiediamo rispetto”, Di Maio esorta tutti “a tifare Italia, in ballo c’è il nostro futuro” (Di domenica 19 luglio 2020) Purtroppo il Consiglio europeo si è dimostrato ancor più difficoltoso di come si pensava ma ora, senza stare a dilungarci sulle dinamiche interne al nostro governo (ci sarà tempo), c’è soltanto da ‘sperare’ che il nostro premier riesca a ‘convincere’ i paesi europei della bontà del ‘pacchetto’ proposto dal nostro Paese, più che ostacolato dall’Olanda. Di Maio: “In Ue non chiediamo nient’altro che rispetto” Stamane è stato il ministro Di Maio a fare il punto della situazione, scrivendo sulla sua pagina Fb che ”Sono ore concitate, a Bruxelles c’è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l’Italia si vuole far ... Leggi su italiasera

