Allarme immigrati positivi, governatore dem Rossi: “Se non intervenite blocco voli” (Di domenica 19 luglio 2020) Perugia, 19 lug – E’ emergenza coronavirus di importazione. La paura di un ritorno dei focolai porta il governatore Pd della Toscana Enrico Rossi a chiedere al governo giallofucsia un rapido intervento, soprattutto per quanto riguarda la concreta possibilità dell’originarsi di focolai di ritorno di origine straniera. I timori riguardano i dati registrati nelle ultime ore: su 16 nuovi casi di contagio sono 14 gli stranieri, ovvero 13 provenienti da Tirana (Albania) ed uno dall’Ecuador. Rossi: “Governo intervenga, soprattutto ministeri dell’Interno e della Salute” “Occorre che anche il governo intervenga: in particolare i ministeri dell’Interno e della Salute“, chiede con urgenza Rossi, in merito agli arrivi di immigrati ai terminal ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : “LA SITUAZIONE PER NOI È DIVENTATA INSOSTENIBILE. VANNO BLOCCATI GLI SBARCHI”. Questo il grido d’allarme del segret… - 97Francesco16 : RT @FuoriIncuboUe: Coronavirus Toscana, boom di immigrati infetti dall’estero: allarme albanesi, 90% contagiati - FuoriIncuboUe : Coronavirus Toscana, boom di immigrati infetti dall’estero: allarme albanesi, 90% contagiati - panibbi : RT @POPOLOdiTWlTTER: ALLARME CONTAGIO A JESOLO: PER GIORNI GLI IMMIGRATI DELLA CRI HANNO DIFFUSO IL VIRUS - cpetacci : RT @Massimo10489625: ???? #INVASIONE ALLARME CONTAGIO A JESOLO: PER GIORNI GLI IMMIGRATI DELLA CRI HANNO DIFFUSO IL VIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme immigrati Allarme immigrati positivi, governatore dem Rossi: “Se non intervenite blocco voli” Il Primato Nazionale L'ALLARME JESOLO «Evacuazione immediata e chiusura definitiva del centro

JESOLO «Evacuazione immediata e chiusura definitiva del centro immigrati della Croce Rossa di Jesolo». E' polemica sul focolaio al centro della Cri di Jesolo. Si moltiplicano le richieste di chiusura ...

Nubifragio di Palermo, lo squallido attacco di Salvini al sindaco Orlando: "Pensa solo agli immigrati"

È intanto scoppiata la polemica tra Matteo Salvini e il sindaco della città, Leoluca Orlando. Il leader della Lega ieri aveva affermato: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dim ...

JESOLO «Evacuazione immediata e chiusura definitiva del centro immigrati della Croce Rossa di Jesolo». E' polemica sul focolaio al centro della Cri di Jesolo. Si moltiplicano le richieste di chiusura ...È intanto scoppiata la polemica tra Matteo Salvini e il sindaco della città, Leoluca Orlando. Il leader della Lega ieri aveva affermato: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dim ...