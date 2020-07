Alla fine Trump si 'arrende' al coronavirus: d'ora in poi tele-comizi (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente Donald Trump cede al coronavirus che sta dilagando nel mondo e negli Usa annunciando che fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna elettorale non organizzerà più mega raduni ma ... Leggi su globalist

FMCastaldo : Il nostro governo ha aggregato altri 8 Paesi membri attorno a una posizione comune, nella famosa lettera firmata al… - AzzolinaLucia : La scuola italiana ha dedicato questo fine settimana alla celebrazione di Paolo #Borsellino e della sua scorta ucci… - albertoangela : Oggi a #PassaggioANordOvest, alle 15.30 su @RaiUno, visiteremo il “Museo del Cappello” a Montappone, nelle Marche.… - conciricco : RT @SFalax: Queste sono immagini che in TV in Italia nn mostreranno.Questa donna imbratta la scritta #BLM fatta a New York sotto la Trump T… - Fabio_Martini_ : Guardando i nuovi palinsesti televisivi alla fine di evince che è sempre la stessa compagnia. Saranno sicuramente i… -