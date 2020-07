Alla Festa del Cinema di Roma il documentario su Totti (Di domenica 19 luglio 2020) Annunciati i primi titoli della 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma (per ora) dal 15 al 25 ottobre prossimi. Il direttore Antonio Monda e il presidente Laura Delli Colli hanno svelato la presenza di Mi chiamo Francesco Totti, l`atteso documentario di Alex Infascelli dedicato Alla vita e Alla carriera del Pupone. Il film - tratto dal libro Un Capitano scritto dallo stesso Totti con il giornalista sportivo Paolo Condò e prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi - anticipa la serie di Sky che "Romanzerà" la vita dell`attaccante della Roma: a interpretare il protagonista, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe esserci Pietro Castellitto.L`altro progetto ... Leggi su ilfogliettone

veneziaunica : #RedentoreVenezia2020 La voga alla veneta è ancora protagonista di questo pomeriggio alla Festa del Redentore ?? è… - nadiaetc : RT @LesFleursduMar: Ci vorrebbe una festa; una di quelle in riva al mare. Gente giusta, abito elegante, sandalo alla schiava tacco alto, gl… - Be_you_anywhere : ‘Nella sera che schiarisce mentre il cielo si scurisce... E mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tu… - BaglioreSidereo : RT @venipedia: Oggi, la terza domenica di luglio, si omaggia il #Redentore2020. Un tempo le case alla Giudecca venivano imbiancate e addobb… - luca_tata : siccome sono cretino sto immaginando che se mai trovassi qualcuno da sposare dovrei chiedergli di accettare alla fe… -

Amore sì, amore no? Riesce molto difficile stare dietro a Belen Rodriguez, in questo particolare momento della sua esistenza. La conduttrice argentina si sta godendo l’estate, cercando di lasciarsi al ...Ben 68 postazioni sulle 108 totali alla Giudecca. Tra sarde in saor e bigoli in salsa, la festa dei veneziani resiste anche senza fuochi d’artificio VENEZIA. “Bombe...semo ciapai coe bombe...”. Strap ...