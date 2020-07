Alfonso Signorini a cena con Alessia Marcuzzi: “Stefano De Martino dentro a pagare il conto” [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Alfonso Signorini a cena con Alessia Marcuzzi e amici Da qualche settimana Alessia Marcuzzi è al centro del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino. La conduttrice Mediaset è stata messa in mezzo da Dagospia, ma la diretta interessata ha sempre negato tutto. Anche Belen Rodriguez ha detto la sua sulla vicenda, affermando di non aver trovato nessun messaggio WhatsApp tre la professionista romana e il ballerino napoletano. Ovviamente la Pinella è il marito si sono fatti una grossa risata sulle informazioni fornite da Roberto D’Agostino, quindi la donna ha cercato a gettarsi il gossip alle spalle concedendosi una cena in allegria. A tavola anche il direttore di Chi Alfonso ... Leggi su kontrokultura

