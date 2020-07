Alessandra Tripoli confessa il suo malessere “Ogni volta era un colpo al cuore” (Di domenica 19 luglio 2020) Alessandra Tripoli sta vivendo a mille la gravidanza tanto attesa Alessandra Tripoli annuncia la sua gravidanza, lei e Luca Urso stanno per diventare genitori. Il piccolo che arriverà tra qualche mese è stato tanto desiderato, oggi le lacrime scendono da sole per l’emozione. Per loro la gioia è immensa, lui dichiara di essersi innamorato per la seconda volta. Lei invece è emozionatissima nel dire che il suo cuore adesso batte insieme ad un altro cuore, quello del suo bimbo. Entrambi avevano la certezza di conoscere l’amore, invece hanno scoperto cosa significhi amare davvero, dopo l’ultimo test positivo. Il percorso per arrivare a questo è stato difficile e tortuoso. Alessandra racconta che ogni volta che faceva il ... Leggi su kontrokultura

