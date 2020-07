Alaves-Barcellona oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Alaves e Barcellona si affrontano nell’ultima giornata della Liga 2019/2020. I blaugrana reduci da una sconfitta nell’ultima giornata hanno consegnato il titolo al Real Madrid, si sono invece salvati con un turno d’anticipo i baschi di mister Juan Ramon Muniz, vittoria per 1-2 in casa del Real Betis. Novanta minuti di buon calcio e niente più, ciò che ci si può aspettare dal match in programma alle ore 17.00 di domenica 19 luglio. L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma di DAZN. Leggi su sportface

