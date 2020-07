Al via il collaudo del nuovo Ponte di Genova. Sei giorni di test (Di domenica 19 luglio 2020) agi - È iniziato con 8 camion il collaudo statico del nuovo Ponte di Genova. Le prove di carico arriveranno fino a 25 mila tonnellate. Le operazioni impiegheranno fino a 54 autoarticolati, oltre ai 4 moduli spmt per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7 e potranno durare, stando alle stime dei tecnici, fino a 6 giorni. Le procedure, definite da Anas, Rina e PerGenova, daranno il via libera alla percorribilità del nuovo viadotto sul Polcevera. Dalle scorse ore si è proceduto al carico e alla pesatura degli autoarticolati che si muoveranno in diversi modi sul Ponte per testarne assestamento, capacita' di torsione e di carico. Gli autoarticolati vengono riempiti di inerti: ciascuno dei mezzi deve ... Leggi su agi

Corriere : Ponte di Genova, via al collaudo statico: il test con 54 autoarticolati - salernonotizie : Nuovo Ponte di Genova: via al collaudo statico, 6 giorni di test - Malusblade : Nuovo ponte di Genova, è iniziato il collaudo statico | - lillydessi : Comincia il collaudo del nuovo Ponte di Genova: potrà durare 6 giorni. FOTO - Sky Tg24 - lillydessi : Il nuovo Ponte di Genova è pronto: in corso il collaudo statico, oggi 54 tir sopra il viadotto - Agenzia ANSA… -