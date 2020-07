Addio Giulia Maria Crespi: fondatrice del Fai, impose la svolta rossa al Corriere (Di domenica 19 luglio 2020) È morta Giulia Maria Crespi, la "grande borghese controcorrente" della cultura italiana. Storica editrice del Corriere della Sera a cavallo di Anni 60 e 70, quando ne prese il timone dopo la scomparsa degli zii Mario e Vittorio, fu protagonista della "svolta rossa" di via Solferino in un momento drammatico della storia italiana, con l'emergere del terrorismo delle Brigate rosse e la lotta armata con l'estremismo nero. Fu proprio per lo sbandamento a sinistra imposto dalla "zarina" che Indro Montanelli lasciò clamorosamente e polemicamente il Corriere, insieme ad altri illustri colleghi, per fondare il Giornale. Dopo aver scelto alla direzione prima Luigi Spadolini e poi Piero Ottone, e dopo aver fatto entrare nella società editrice Gianni ... Leggi su liberoquotidiano

