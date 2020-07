Addestrare cani per scoprire i contagiati da Coronavirus: il progetto di Austria e Germania fa discutere (Di domenica 19 luglio 2020) Austria e Germania potrebbero a breve impiegare cani addestrati nella ricerca di persone infettate dalla Covid-19. Il progetto è in fase di test Utilizzare il fiuto dei cani per individuare le persone contagiate dal Coronavirus anche se asintomatiche. L’annuncio è arrivato dal ministro della Difesa austiraco Kaldua Tanner che ha confermato l’intenzione di Addestrare, entro … L'articolo Addestrare cani per scoprire i contagiati da Coronavirus: il progetto di Austria e Germania fa discutere NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

riky7372 : @GabriellaPersi @ropelato_l @sangesnicola Vero cosa? Non sapete...bisogna averci a che fare con sta gentaglia gia’… - GraziaB6 : @borghi_claudio i tedeschi sanno addestrare bene.... i cani: sitz! - PossoAnche : @RobertoTerenzi1 Mia madre ebbe un lupo italiano ed usciva con me in carrozzina... Viste foto ovviamente! Io ho avu… - GianniJ08 : @miciogattomicio Devo addestrare i miei cani -