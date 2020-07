A Bologna due mostre fotografiche raccontano la divisa da lavoro nel mondo (Di domenica 19 luglio 2020) La divisa da lavoro in mostra a Bologna sfoglia la gallery Su prenotazione sono di nuovo visitabili Uniform into the Work/out of the Work, collettiva di 600 scatti per raccontare la divisa da lavoro nei tanti contesti storico-sociali-professionali del mondo, e Ritratti industriali con le immagini di Walead Beshty sullo stesso tema ma dedicate a chi lavora nel mondo dell’arte. Info: Bologna, Mast, fino a settembre.mast.org L'articolo A Bologna due ... Leggi su iodonna

