A Bigger Splash, bellezza o contenuto? (Di domenica 19 luglio 2020) Visivamente eccelso, ma concettualmente molto povero. Questi sono i due elementi che caratterizzano A Bigger Splash pellicola del 2014 diretta da Luca Guadagnino. Il film è una stimolante rincorsa al piacere visivo attraverso inquadrature sofisticate, paesaggi mozzafiato e una recitazione di altissimo livello. Nonostante questo però il film risulta, in alcuni passaggi in particolare, un mero esercizio di stile fine a se stessa. La trama si perde in personaggi non raccontati a dovere, figure macchiettistiche non proprio necessarie e un finale particolarmente sbrigativo e poco chiaro. Poster del film A Bigger Splash risulta piacevole e sofisticato nel primo tempo, nel quale cerca di raccontare le dinamiche tra i diversi personaggi costretti a convivere in questa villa che affaccia sulle spiagge di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

jordan_c88 : A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015) - A_drummingsong : RT @centroasociale: Pure io la consideravo 'quella di 50 sfumature' ma ho visto altri film con lei (Suspiria, 7 sconosciuti a El Royale, A… - SimonaCroisette : RT @visionsinfilm: dakota johnson as penelope lanier in a bigger splash (2015) dir. luca guadagnino - onlyactin : @springderanged prova que eh bi e assiste o classico A Bigger Splash estrelando Dakota Johnson (loira) - watsonperiodt : A me è piaciuta anche in 50 sfumature perché, a mio parere, era perfetta per il ruolo. Poi l'ho vista in tanti dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Bigger Splash We are who we are arriverà ad ottobre su Sky Corriere dello Sport.it Prima di Chiamami Col Tuo Nome: A Bigger Splash e l’altro Guadagnino

Prima di Chiamami Col Tuo Nome: A Bigger Splash e l'altro Guadagnino. Deriso in Italia, amato all'estero: dopo la storia d'amore tra Elio e Oliver, ecco una scoperta da fare MILANO – Molto spesso i fi ...

Ascolti Tv: “We are who we are”, a ottobre su Sky e Now Tv la serie firmata da Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, il regista di “Chiamami col tuo nome”, “A bigger splash” e “Io sono l’amore”, si dà alla televisione. Sbarcherà infatti su Sky Atlantic e su Now Tv, a ottobre, la serie italo-americ ...

Prima di Chiamami Col Tuo Nome: A Bigger Splash e l'altro Guadagnino. Deriso in Italia, amato all'estero: dopo la storia d'amore tra Elio e Oliver, ecco una scoperta da fare MILANO – Molto spesso i fi ...Luca Guadagnino, il regista di “Chiamami col tuo nome”, “A bigger splash” e “Io sono l’amore”, si dà alla televisione. Sbarcherà infatti su Sky Atlantic e su Now Tv, a ottobre, la serie italo-americ ...