80 in discoteca, senza mascherina e distanziamento: chiude una discoteca a Roma (Di domenica 19 luglio 2020) Tutti in pista, senza mascherina né distanziamento. L’associazione culturale in via del Mandrione è stata chiusa, in seguito ai controlli della polizia. Nel locale non venivano rispettate le norme anti-contagio. Si legge sul Messaggero:Nella circostanza sono state trovate a ballare circa 80 persone assembrate, prive di mascherina e senza rispettare la distanza di 2 metri prevista dallo specifico protocollo. Inoltre non era stato designato nessun addetto alla sorveglianza che facesse rispettare il distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale di circa 400 metri quadri.Il locale è al chiuso e gli accertamenti hanno dunque evidenziato la conduzione irregolare. L’accesso era inoltre consentito a tutti e non solo ai ... Leggi su huffingtonpost

fallinzay : @luiviveinte Fai benissimo. Quando non vedo nessuno me la tiro giù o me la tolgo però se c’è altra gente è giusto m… - JayGatb : RT @rep_roma: Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma [aggiornamento delle 14:02] https://t… - Alyas15925294 : RT @rep_roma: Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma [aggiornamento delle 11:44] https://t… - Yaaassii : RT @rep_roma: Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma [aggiornamento delle 14:02] https://t… - rep_roma : Covid, 80 persone in discoteca senza mascherina nè distanziamento: chiuso locale a Roma [aggiornamento delle 14:02] -