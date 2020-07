40'000 alberi per i 40 anni: così Gisele Bündchen festeggia il compleanno (Di domenica 19 luglio 2020) «Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in un modo significativo» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : 000 alberi Maltempo a Bologna, il ramo di un albero cade su viale Berti Pichat Corriere della Sera Verde e politica qui non vanno d’accordo. È la Guerra degli Alberi di Reggio Emilia

Il conflitto ambientalista è ormai il fatto centrale del confronto sociopolitico. E l’assessora Bonvicini è un’ambientalista. Nella riqualificazione di viale Umberto I stanno compressi tutti i problem ...

Estate al Bam, la Biblioteca degli Alberi di Milano. FOTO

Un luogo dove cultura e futuro digitale si fondono con la natura. Stiamo parlando di BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano. Un polmone verde aperto a tutti nel cuore della città tra i grattacieli ...

