Zidane sibillino: «Futuro? Non ne parliamo finché non finisce questa stagione» (Di sabato 18 luglio 2020) Zinedine Zidane si nasconde sul proprio Futuro: l’ex fuoriclasse, eccezionale anche in panchina, è accostato anche alla Juventus Zinedine Zidane, in conferenza stampa prima della gara contro il Leganes, ha risposto ad una domanda sul suo Futuro. Il tecnico del Real Madrid è accostato anche alla panchina della Juve. «Il Futuro? Non ne parliamo finché non finisce questa stagione. Vedremo più avanti. Sono qui ora, però nulla si sa. Ho un contratto e sto bene ora. Nel calcio può accadere tutto, tutto cambia giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Zinedine Zidane, in conferenza stampa prima della gara contro il Leganes, ha risposto ad una domanda sul suo futuro. Il tecnico del Real Madrid è accostato anche alla panchina della Juve. «Il futuro?

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid fresco di vincitore della Liga, ha parlato in conferenza stampa. "Dobbiamo rispettare il campionato; abbiamo una partita domani e la giocheremo come abbiamo ...

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid fresco di vincitore della Liga, ha parlato in conferenza stampa. "Dobbiamo rispettare il campionato; abbiamo una partita domani e la giocheremo come abbiamo ...