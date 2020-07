Zidane: "Futuro al Real Madrid? Vedremo dopo la Champions" (Di sabato 18 luglio 2020) Madrid, Spagna, - Il Real Madrid in qualche modo potrebbe essere uno dei giudici della lotta salvezza. Le merengues hanno già matematicamente vinto la Liga , ma domani alle 21 affronteranno il Leganes ... Leggi su corrieredellosport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro spaventando i tifosi madrileni in vista della prossima stagione. «Nessuno sa cosa accadrà, quindi non ...Il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa ha subito ... tensione per l'allenatore francese che prova a dribblare anche le domande sul suo futuro: "Parleremo del ...