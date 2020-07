Whirlpool, sotto al Consolato Usa chiamata alle armi: cittadini protestate con noi (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non si ferma la lotta degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. Dopo il presidio nazionale di ieri, a cui è seguito l’incontro in Prefettura, per il prossimo 23 luglio gli operai del sito di Ponticelli saranno in protesta sotto la sede del Consolato americano a Napoli. Appuntamento, per le ore 9, all’esterno del Consolato Usa di piazza della Repubblica. Per ribadire, nuovamente, il proprio dissenso contro la decisione della multinazionale statunitense di chiudere, dopo aver ricevuto milioni di euro di sovvenzioni statali dal Governo, la fabbrica di Napoli. “Invitiamo i cittadini – spiega Vincenzo Accurso, operaio e sindacalista Uilm – e chiunque ha a cuore la nostra vertenza, simbolo di un’Italia che ... Leggi su anteprima24

