Whirlpool, il 23 luglio presidio dei lavoratori di Napoli al Consolato Americano (Di sabato 18 luglio 2020) presidio dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli il prossimo giovedi’ 23 luglio, dalle 9:00 alle 13:00, al Consolato Americano in piazza della Repubblica. L’appuntamento, annunciato dai sindacati, rientra nelle iniziative di protesta poste in essere nell’ambito della vertenza con la multinazionale americana. Alla manifestazione sono annunciati i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm; le delegazioni di Rsu provenienti da tutte le sedi Whirlpool in Italia; una rappresentanza dei lavoratori Embraco; le Rsu delle aziende di Napoli e provincia. I sindacati dichiarano, inoltre, la volonta’ di essere ricevuti da rappresentanti del Consolato. L'articolo ... Leggi su ildenaro

Presidio dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli il prossimo giovedi' 23 luglio, dalle 9:00 alle 13:00, al Consolato americano in piazza della Repubblica.

