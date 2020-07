Wanda Nara, la buonanotte è sexy: lo scatto hot manda in delirio i fan (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) Le FOTO postate sui social dalla moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, spesso mettono in risalto le sue forme ed entusiasmano i fan, che nei commenti manifestano il loro apprezzamento. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, però, la modella argentina ha davvero esagerato. Wanda Nara ha infatti augurato una buonanotte ai suoi follower, regalando loro una FOTO incredibilmente sexy, dove indossa un intimo di pizzo nero che a fatica contiene il suo seno. Di seguito la FOTO: https://www.instagram.com/p/CCuEIYwBZ-i/?utm source=ig web copy link Leggi su sportface

La moglie di Mauro Icardi torna a mostrare le sue curve tonde e prosperose. Wanda Nara questa volta ha però esagerato: si vede tutto Wanda Nara ha postato sul suo profilo Instagram un selfie molto hot ...

