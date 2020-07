Voice phishing: come difendersi dalla nuova truffa (Di sabato 18 luglio 2020) Vishing, che cos'è?Vishing, quando di verificaVoice phishing, come difendersiVishing, che cos'è?Torna su La tecnica è sempre la stessa: le vittime ignare ricevono una chiamata da un operatore di un falso nuovo verde che, solo apparentemente, può essere quello della banca. Il finto operatore fa di tutto per estorcere codici e documenti e lasciare a zero il conto in banca del malcapitato. In tempo di pandemia i tentativi di vishing sono aumentati in maniera esponenziale. I truffatori sono arrivati a spacciarsi per funzionari dell'Inps che chiedevano di aggiornare le domande per il Covid. Si parla di Vishing ossia Voice phishing, un mix tra voce e phishing: i tentativi di truffa che arrivano sulle mail che ci ... Leggi su studiocataldi

Nelle scorse ore, diversi account Twitter compreso quello ufficiale di Apple sono stati hackerati. Cosa è successo davvero? E come è stato organizzato. Un gran numero di importanti account Twitter (Ba ...

Come è stato possibile hackerare gli account Twitter di Barack Obama, Apple. Elon Musk e altri?

Un possibile vettore di attacco che corrisponde anche alle spiegazioni precedenti è il voice phishing o Vishing. Si tratta di una tattica di ingegneria sociale che consiste nel telefonare ai ...

