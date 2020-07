Vittoriale degli Italiani, il Governatore Fontana ha inaugurato il Parlaggio (Di sabato 18 luglio 2020) Il Governatore lombardo Attilio Fontana, ha preso parte, a Gardone Riviera (BS), all’inaugurazione del ‘Parlaggio’ del ‘Vittoriale degli Italiani’. All’appuntamento erano presenti anche gli assessori regionali Stefano Bruno Galli (Cultura e Autonomia), Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico). I lavori di copertura dell’anfiteatro del ‘Vittoriale’ sono stati portati a termine grazie al sostegno economico messo a disposizione dalla Regione Lombardia. Sono state utilizzate lastre di marmo veronese, secondo la volontà di Gabriele d’Annunzio e nel rispetto del progetto originale degli anni Trenta, firmato dall’architetto ... Leggi su laprimapagina

Agendaviaggi : TRENTA SCATTI FOTOGRAFICI DI CLAUDIO KOPOROSSY, REALIZZATI DURANTE IL LOCKDOWN - Gardanotizie : Dal 25 luglio e per tutti i sabati di agosto tornano le speciali visite serali al Vittoriale degli Italiani - IlcignoE : “La magnifica ossessione di Koporossy”, 30 fotografie realizzate durante il lockdown, per la prima volta in mostra… - PaolaPArte : L’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani completato dopo 90 anni seguendo il progetto originale - disobbedisco : RT @vittoriale: L'intervista di L. Cavaricci al Presidente @GBGuerri per Rai News24 in cui si parla della riedizione del suo libro “rapport… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoriale degli Mostre, la "Magnifica ossessione" di Koporossi al Vittoriale degli Italiani AgCult Vittoriale degli Italiani, il Governatore Fontana ha inaugurato il Parlaggio

Il Governatore lombardo Attilio Fontana, ha preso parte, a Gardone Riviera (BS), all’inaugurazione del ‘Parlaggio’ del ‘Vittoriale degli Italiani’. All’appuntamento erano presenti anche gli assessori ...

Torna il Notturnale del Vittoriale

A partire da sabato 25 luglio ripartono le speciali visite serali al Vittoriale degli Italiani, che quest'anno si arricchiscono di un significato ancora maggiore, il ritorno alla vita piena A partire ...

Il Governatore lombardo Attilio Fontana, ha preso parte, a Gardone Riviera (BS), all’inaugurazione del ‘Parlaggio’ del ‘Vittoriale degli Italiani’. All’appuntamento erano presenti anche gli assessori ...A partire da sabato 25 luglio ripartono le speciali visite serali al Vittoriale degli Italiani, che quest'anno si arricchiscono di un significato ancora maggiore, il ritorno alla vita piena A partire ...