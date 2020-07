Virus, a Miami scatta il coprifuoco. Negli Usa è nuovo record di contagi (Di sabato 18 luglio 2020) Sono oltre 14,1 milioni i casi di che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. nuovo record giornaliero Negli : 77. Leggi su leggo

Sono oltre 14,1 milioni i casi di coronavirus che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. Nuovo record giornalier ...A Miami Beach scatta il coprifuoco per l'emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle otto di sera fino alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno. Chiusi tutti gli ...