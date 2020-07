Vince, segna, diverte e domina: bello il Milan di Pioli! 5-1 al Bologna, grande prova dei rossoneri (Di sabato 18 luglio 2020) Milan e Bologna si sono affrontate questa sera allo stadio San Siro per la 34esima giornata di Serie A. Pioli contro il suo passato e contro l'amico Mihajlovic che ha condiviso ma in momenti diversi tante piazze assieme al tecnico parmigiano. Il Milan ha scelto il 4-2-3-1 con Calabria terzino destro, con il ritorno di Bennacer in cabina di regia e Saelemaekers sulla destra, Ibra al centro dell'attacco. Nel Bologna Tomiyasu terzino destro e Denswil centrale, Nico Dominguez in mediana e El... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Vince segna Vince, segna, diverte e domina: bello il Milan di Pioli! 5-1 al Bologna, grande prova dei rossoneri 90min Tre gol a partita, più di un'intera squadra a segno e... Milan, post lockdown sei da scudetto

Con la vittoria sul Bologna i rossoneri guidano con 20 punti la classifica del "nuovo" campionato assieme all'Atalanta (non contando il recupero) anche per reti fatte. E vanno in gol tutti: Saelemaeke ...

Atalanta, il sogno secondo posto passa dall’ostacolo Verona

Vinto il primo set con il Brescia, la Dea torna in campo affrontando in trasferta il temibile Hellas Verona. La gara con le Rondinelle ha confermato una serie di elementi. Anzitutto che l’Atalanta è u ...

