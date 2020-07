Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 17:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2020 ORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE CONSOLARI SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA PER CHI VIAGGIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E BORGHESIANOA PER CHI TRANSITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULL’AGUILLARESE TRA LOCALITà DUE PINI ED IL LUNGO LAGO SU VIALE REGINALDO BELLONI IN AMBO LE DIREZIONI PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PROSEGUE LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ... Leggi su romadailynews

