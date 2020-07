Via Del Piero a Torino: arriva la proposta dell’artista [DETTAGLI] (Di sabato 18 luglio 2020) L’artista torinese Colline di tristezza, celebre per le sue proposte ed iniziative (chiamate “Jingle-Petizioni” perché accompagnate da jingle non-cantati con sottotitoli cantabili), in primis la maglietta con l’igienizzante T-Soap, questa volta sceglie il calcio. L’autodefinitosi “non-cantante” ha caricato sul suo canale Youtube un jingle rap sussurrato dal titolo “Via Del Piero” tramite il quale chiede al Comune di Torino di intitolare una via ad Alessandro Del Piero, storica bandiera della Juventus. Colline di tristezza fa sapere che pure in un periodo non felice come questo, c’è bisogno di distrarsi anche con cose più frivole, come il calcio che però “costituisce una parte importante nella vita di molte persone”. Dal giorno del ... Leggi su calcioweb.eu

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - virginiaraggi : Su via Tiburtina, abbiamo dato il via ai lavori per la pista ciclabile che andrà da viale Regina Elena fino alla st… - lucianonobili : Che succede in #Liguria? Il PD ha deciso di abbracciare il M5S per percorrere insieme la via del populismo, candid… - patriziadegioia : RT @ItaliaViva: 'In Liguria, con la candidatura di Sansa, il PD ha deciso di abbracciare definitivamente il M5S per percorrere insieme la v… - LobbaLuisa : RT @LidaSezOlbia: Rosa è del 2011 e Renata del 2012, hanno sempre vissuto in simbiosi ed erano le cagnoline del nostro grande amico che a m… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Del Morta l'omicida di via del Veltro a Trieste TRIESTEALLNEWS TRIAL/DOMANI AL VIA IL CAMPIONATO ITALIANO, TEOMAT : “MI SENTO A MIO AGIO, NON VEDO L’ORA”

LAZZATE (MB) – Dopo gli allenamenti con il pluricampione del mondo Toni Bou, Matteo Grattarola non nasconde tutto l’entusiasmo e la voglia di tornare in sella in una gara ufficiale, pronto a mettersi ...

IN EVIDENZA

Ieri, venerdì 17 luglio, è stata approvata in giunta la delibera che prevede l’installazione nel territorio di Porto Sant’Elpidio di Case dell’Acqua: distributori automatici di acqua potabile liscia e ...

LAZZATE (MB) – Dopo gli allenamenti con il pluricampione del mondo Toni Bou, Matteo Grattarola non nasconde tutto l’entusiasmo e la voglia di tornare in sella in una gara ufficiale, pronto a mettersi ...Ieri, venerdì 17 luglio, è stata approvata in giunta la delibera che prevede l’installazione nel territorio di Porto Sant’Elpidio di Case dell’Acqua: distributori automatici di acqua potabile liscia e ...