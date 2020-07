Vettel, ‘Volevamo vincere il titolo, abbiamo fallito. Non volevo che Hamilton raggiungesse Schumi’ (Di sabato 18 luglio 2020) Ferrari, Sebastian Vettel a Sky: “Speravo di togliere qualche titolo a Hamilton così che il record di Michael durasse un po’ più a lungo”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sebastian Vettel ha parlato dei suoi anni in Ferrari in vista del divorzio che sarà ufficiale a fine stagione. Il pilota tedesco, come noto, non ha rinnovato il contratto con la Ferrari e lascerà il posto a Sainz. Vettel, ‘Il mio obiettivo era vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto’ “Il mio obiettivo era vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito ma abbiamo comunque avuto anni ... Leggi su newsmondo

