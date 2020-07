Vettel si racconta: “In Ferrari ho fallito l’obiettivo Mondiale ma non ho rimpianti” (Di sabato 18 luglio 2020) “Credo che fossi attratto per le giuste ragioni da una splendida donna con la chioma rossa che mi mostrava interesse e guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l’abbiamo raggiunto. Quindi sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque vissuto momenti speciali e belle gare, quindi non lo rimpiango“. Sebastian Vettel in una lunga intervista con Martin Brundle su Sky Sports F1 racconta così la sua esperienza in Ferrari e il mancato obiettivo di vincere un Mondiale con la Rossa. “Doloroso non aver vinto il Mondiale? No. Insomma, ero abbastanza realista da sapere che non volevo ripercorrere le orme di Michael ‘letteralmente’. Ero e sono tuttora ispirato da lui – ha spiegato ... Leggi su sportface

"Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l'abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ...

"Guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il campionato e non l'abbiamo raggiunto. Sotto questo aspetto abbiamo fallito. ma abbiamo comunque avuto dei begli anni che ...