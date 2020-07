Vettel e la Red Bull: possibile ritorno di fiamma (Di sabato 18 luglio 2020) Vettel, futuro incerto per il pilota tedesco. Mateschitz apre al ritorno in Red Bull, via libera ad Helmut Marko per avviare la trattativa Dopo il mancato rinnovo con la Ferrari, il futuro di Vettel è rimasto in bilico. Diverse scuderie potrebbero farci un pensierino, ma molto dipenderà dagli spazi vuoti sulle monoposto ed ipotetici colpi di scena. La Racing Point ha mostrato subito interesse per convincere il pilota della rossa. Il tedesco farebbe coppia con Stroll con la vettura del 2021, che si chiamerà Aston Martin. L’indiscrezione delle ultime ore riguarda un ritorno di fiamma alla Red Bull, scuderia che lo ha consacrato a livello mondiale. Secondo Sky Sport F1, Dietrich Mateschitz, proprietario della Red Bull, ... Leggi su zon

F1Spazio : #Vettel-#RedBull: adesso ci siamo! - Guido93330129 : @flackyjo @PieroLadisa Vettel, se guardiamo gli ultimi 13 anni, è l'unico pilota capace di portare le macchine prog… - flackyjo : @PieroLadisa Ma alla luce delle prestazioni odierne di Red Bull e Racing Point, se davvero Vettel ha ricevuto un'of… - fenicelettrice : RT @antorendina: Secondo me a Vettel conviene andare in Mercedes pezzotta e non in Red Bull. Se vuole una monoposto competitiva da subito… - Albyg0 : @ecugenia Secondo me anche le difficoltà di Albon sono per colpa di Vettel Anche le difficoltà di red bull sono col… -