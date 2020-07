Veronica Montali: chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti (Di sabato 18 luglio 2020) Chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti: cosa sapere su Veronica Montali, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Prima Roberta Morise, flirt subito smentito, poi il presunto ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli, quindi Sonia Lorenzini, con cui è stato fotografato insieme. La vita sentimentale di Eros Ramazzotti ultimamente sembra uscita … L'articolo Veronica Montali: chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Leggi anche –> Pago, che gaffe con Eros Ramazzotti: “A me piacciono le donne” L’ultima relazione in ordine di tempo che gli viene attribuita è quella con Veronica Montali, 36enne di Borghetto Santo ...Si tratta di Veronica Montali, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2004. La ragazza, che partecipò all’edizione del talent vinta da Antonino Spadaccino, era entrata nella ...