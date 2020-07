Verona, Setti: «L’Atalanta è un’ispirazione per tutti. Juric rimane? Finchè non firma…» (Di sabato 18 luglio 2020) Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Atalanta Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «L’amicizia che lega Gasperini a Juric e il modo in cui interpretano il calcio ci rendono simili. Uguali no. Il gioco che sta adattando l’Atalanta sta facendo parlare tutta l’Europa. È un’ispirazione per tutti». Juric RESTA – «Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Se qualcuno ha bussato per ... Leggi su calcionews24

