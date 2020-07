Verona, Paro: “Ammiro Gasperini, strano sfidarlo dalla panchina” (Di sabato 18 luglio 2020) L'Hellas Verona ferma la corsa dell'Atalanta. Pessina risponde alla rete di Zapata. Gli scaligeri restano saldamente nella top 10 e si rifanno dopo il k.o. contro la Roma.LE DICHIARAZIONI DI ParoMatteo Paro fa le veci di Ivan Juric e commenta la gara dei suoi uomini al termine del match contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stato un duello a tutto campo. Giocare contro di loro non è facile. I ragazzi hanno tenuto botta per 95 minuti: devono essere orgogliosi. Abbiamo imparato tanto da Gasperini, sta facendo un lavoro straordinario e stiamo cercando di imitarlo, anche se poi ogni allenatore si adatta alla propria squadra. Quest'anno lui sta facendo qualcosa di clamoroso. Il gruppo ci tiene a confermare quanto di buono fatto finora. Dobbiamo evitare di avere qualche incertezza. E' stato ... Leggi su itasportpress

