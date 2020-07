Verona-Atalanta, Setti: “Futuro di Juric? Farà le sue valutazioni” (Di sabato 18 luglio 2020) L'Hellas Verona ferma l'Atalanta.Maurizio Setti, presidente degli scaligeri, ha parlato al termine della gara in casa contro i nerazzurri, terminata in pareggio con le reti prima di Zapata per gli orobici e il successivo 1-1 di Pessina. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da parte del numero uno gialloblù, che si è soffermato sul futuro del tecnico Ivan Juric, grande protagonista di questa stagione : "Se Juric resterà sulla nostra panchina? Fino a quando non c'è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Siamo sempre stati chiari con lui e Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi. Siamo una neopromossa, dobbiamo ... Leggi su mediagol

