Verona-Atalanta oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 18 luglio 2020) È tutto pronto per l’inizio della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Il nuovo turno si aprirà al Bentegodi di Verona per la sfida tra Hellas e Atalanta, match in programma dalle ore 17:15. C’è grande attesa per questa partita che vedrà la Dea a caccia di punti importanti per inseguire le zone alte della classifica. Per il Verona, invece, l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare disputate. La partita verrà trasmessa in diretta dal canale Sky Sport Serie A, visibile in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Leggi su sportface

Atalanta_BC : Sabato a Verona! ?? Back on track in Verona! ? ???? #SerieATIM | 34ª giornata ?? @HellasVeronaFC ??? Stadio Marcantonio… - Sport_Mediaset : #Atalanta #Gasperini: 'Raggiungiamo l'obiettivo #Champions, poi che ne porremo altri' ?? #SportMediaset - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - ansacalciosport : Gasperini: 'Verona rivelazione, peccato Juric squalificato'. Allenatore Atalanta: 'Ci saremmo fatti una bella foto… - ansacalciosport : Serie A: Abisso arbitrerà Verona-Atalanta. Milan-Bologna affidata a Massa. Ayroldi per Cagliari-Sassuolo | #ANSA -