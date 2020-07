Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta, match che aprirà alle ore 17:15 la trentaquattresima giornata di serie A: Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. All: Matteo Paro Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All. Gasperini FOTO: Instagram Gomez L'articolo Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

