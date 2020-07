Verona-Atalanta, Gollini: “Felice di giocarmela con Donnarumma e Sirigu. Sulla Champions…” (Di sabato 18 luglio 2020) Parla Pierluigi Gollini.Il portiere dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito al pareggio maturato per 1-1 contro l'Hellas Verona: "Avremo voluto vincere la partita però abbiamo preso un punto che ci avvicina al nostro obiettivo. Sono quattordici partite che non perdiamo, stiamo bene e dobbiamo continuare così".Sul gol di Pessina: "Vedendo la palla all'ultimo non sono riuscito a respingerla verso l'esterno. Il tiro è stato pulito ma non l'ho visto partire".Nazionale e staffetta con Sirigu e Donnarumma: "Sto facendo, bene. Sono consapevole delle mie potenzialità, c'è un ottimo rapporto con Sirigu e Donnarumma. Sono felice di potermela giocare con loro".Chiosa finale Sulla ... Leggi su mediagol

