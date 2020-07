Verona-Atalanta, furia Gasperini al gol subito: “Non si può dormire così” (Di sabato 18 luglio 2020) Non l’ha preso sicuramente bene Gian Piero Gasperini il gol del pareggio del Verona. Nel match contro l’Atalanta, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa trovano la rete dell’1-1 grazie a Davide Pessina che ribadisce in rete una respinta corta del portiere Gollini. Azione nata da un calcio di punizione e dopo una serie di batti e ribatti la difesa atalantina si è fatta sorprendere causando la furia di Gasperini: “Non si può dormire così”, ha urlato l’allenatore orobico come raccontato da Massimiliano Nebuloni, inviato di Sky Sport a bordo campo. LE PAGELLE E I VOTI IL VIDEO DEI GOL E GLI HIGHLIGHTS COSTACURTA DELUSO: “SPRECATA GRANDE OCCASIONE” Leggi su sportface

Atalanta_BC : Sabato a Verona! ?? Back on track in Verona! ? ???? #SerieATIM | 34ª giornata ?? @HellasVeronaFC ??? Stadio Marcantonio… - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | 1-1 | FULL-TIME ?? Finisce in parità al 'Bentegodi'. ?? It's a tie in Verona. #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | 1-1 | 58' ? Tap-in di Pessina dopo un altro bell'intervento di #Gollini, pareggio del Verona. ?… - luca_carioli : Ottima notizia il pari dell'Atalanta a Verona. Eggia'... apprezzare il gioco, la voglia, lo spirito, il calcio dell… - VeriLaziali : RT @OmniaFootball: #Pessina #Zaccagni #Verre #Amrabat #Kumbulla #Rrahmani E tanti altri sono i protagonisti della bellissima favola del #V… -