Verona-Atalanta, entra Muriel: colombiano provvisto di caschetto protettivo (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) Più che un caschetto protettivo, sembra un turbante. Luis Muriel doveva indossare una protezione e l’ha fatto subentrando a Malinovskyi al minuto 78′ di Verona-Atalanta. Ricordiamo che dopo la caduta domestica di martedì mattina il medico gli aveva consigliato il ricovero, aggiungendogli qualche punto di sutura alla nuca per poi fargli saltare il Brescia. “Gli è andata bene, Luis poteva rimanerci secco”, aveva detto Gian Piero Gasperini nel dopogara. Tutto passato, grazie a questo elmetto della Ortholabsport. Leggi su sportface

