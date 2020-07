Verona Atalanta 1-1 LIVE: super Silvestri, nega il gol a Zapata (Di sabato 18 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Atalanta 1-1 MOVIOLA 69′ Due cambi per gli ospiti – Caldara per Palomino e dentro anche Castagne per Gosens. 64′ Doppio miracolo di Silvestri – Il portiere reggiano salva prima su Gomez e poi sulla conclusione ravvicinata di Zapata che si mangia il gol. 62′ Salcedo al tiro – Ci prova il 29 del Verona, Gollini smanaccia. 59′ GOL DEL ... Leggi su calcionews24

