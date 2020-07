Verona Atalanta 1-1 LIVE: pareggio di Pessina (Di sabato 18 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Atalanta si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Atalanta 1-1 MOVIOLA 59′ GOL DEL Verona! Ha segnato Pessina, che raccoglie la respinta di Gollini sul tiro di Rrahmani e insacca! 50′ GOL Atalanta! La sblocca Duvan Zapata, che batte Silvestri e sigla il vantaggio ospite. 46′ Inizia il secondo tempo. Esce Zaccagni per Borini. 45′ Fine primo tempo. 45′ Un minuto di recupero. 42′ Primo squillo di Zapata – ... Leggi su calcionews24

