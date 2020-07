Verona-Atalanta 1-1, Juric imbriglia Gasperini (Di sabato 18 luglio 2020) Finisce 1-1 tra Verona e Atalanta, primo anticipo della 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri sbloccano la situazione al 50`, quando Zapata sfrutta un errore di Gunter per insaccare col mancino; l`Hellas riesce a trovare la rete del pari al 59` grazie al tap-in vincente di Pessina dopo la parata di Gollini su Rrahmani. All`Atalanta, ora seconda in coabitazione con l`Inter, manca solo un punto per disputare anche la prossima Champions League.Risultati (34esima giornata): Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).Classifica: Juventus ... Leggi su ilfogliettone

